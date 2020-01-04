Швеция U20 — Россия U20: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/2 финала МЧМ-2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира между Швецией и Россией.



Ставка: победа Швеции в первом периоде с нулевой форой за 1.83.



«Шведы известны тем, что почти не проигрывают в группе на молодёжных чемпионатах мира. Не хочу копаться в статистике, но на последние где-то 60 матчей у «Тре Крунур» пришлось лишь одно поражение. Это машина, сметающая всех на своем пути. Поэтому теперь четыре победы в группе у шведов удивлять не должны. Как и разгром чехов в четвертьфинале (5:0), потому что хозяева потеряли двух ведущих полевых игроков, да и вообще провели турнир неважно.



Россия в четвертьфинале против Швейцарии (3:1) показала почти идеальный хоккей. В атаке наши ребята дважды реализовали большинство, в обороне убили всё меньшинство. Ярослав Аскаров пропустил лишь один раз, когда у его ворот возникла неразбериха и наша оборона привезла гол сама себе.



Есть один минус у России — дисциплина. Вот и теперь, со швейцарцами, мы пять раз остались в меньшинстве. Это пять шансов для тех же шведов забить в большинстве. «Тре Крунур» это делать умеет, уже восемь раз разыгрывала лишнего на этом МЧМ.



При этом шведы так себе выступают в плей-офф. За последние 10 лет лишь однажды взяли золото (2012), присовокупив к этому три серебра (2013, 2014, 2018) и одну бронзу (2010). На прошлом МЧМ шведов вообще Швейцария выбила в четвертьфинале (2:0).



С точки зрения букмекеров это будет матч абсолютно равных соперников. И я не собираюсь ставить на сборную России, чтобы её не сглазить. Эта примета работает у меня на этом турнире. 2:0, 3:0, 1:0, 2:0 — так Швеция провела последние четыре первых периода на этом МЧМ. 0:0, 2:0, 0:0, 3:0, 2:2 — а так первые периоды проводила Россия. Идеальный шторм получился только с Канадой, да и немцы быстро рассыпались. А в целом наша команда начинает тут матчи осторожно.



1,83 — беру шведов с форой «0» в первом периоде. То есть «Тре Крунур» после стартовых 20 минут не будет уступать в счете.



А как дальше сложится матч, предсказать трудно. Я вижу, за счёт чего сборная России может обыграть шведов, но этот идеальный хоккей нужно ещё показать».



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