Канада U20 — Финляндия U20: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/2 финала МЧМ-2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира между Канадой и Финляндией.



Ставка: проход Финляндии за 2.95, ТМ 4,5 шайбы за 2.70.



«Пора бы уже перефразировать популярную поговорку Гари Линекера, переложив её на хоккейный лад: в хоккей играет кто угодно, а побеждают всегда финны. Они выиграли взрослый и молодёжный чемпионаты мира в прошлом сезоне. Они на этот МЧМ вышли с третьего места в группе «А», но технично в четвертьфинале убрали мощную сборную США, обыграв её со своим любимым счетом 1:0.



Что-то подсказывает, что Финляндия была бы не прочь сотворить с Канадой то, что сделали в мае 2019-го её старшие братья в финале ЧМ: тогда «Кленовые листья» открыли счёт, но пропустили три гола подряд (1:3).



Итак, что может этому помешать? Канада набралась уверенности к плей-офф. После 0:6 от России были одержаны три победы с общим счетом 17:4 — над Германией, Чехией и Словакией. Не самые серьёзные соперники, особенно в плане игры в обороне. Но атака «Кленовых листьев» разогналась. В состав канадцев после травмы вернулся Алексис Лафренье, сразу же набравший 2 (1+1) очка в четвертьфинале.



Но, пожалуй, это все плюсы. Финны умеют бить канадцев. На прошлом МЧМ высадили их в четвертьфинале (2:1), причём на Rodgers Arena в Ванкувере. Уступали в счёте, но сравняли в концовке и добили «Кленовые листья» в овертайме.



Не будем рассматривать матчи этих сборных в группе, они не показательны. Но вот вам другой плей-офф — 2016 год, Хельсинки. Теперь финны в четвертьфинале размотали «Кленовых листьев» от атаки (6:5). Ну или 2014 год — финны в полуфинале грохнули Канаду со счетом 5:1.



Так что не надо думать, что только у России есть комплекс финнов. У молодёжной сборной Канады он тоже существует. Последний раз «Кленовые листья» обыгрывали Финляндию в плей-офф в 2012 году (4:0), но и то в малозначащем матче за третье место.



2,95 — так оценивается итоговая победа финнов над Канадой? Надо брать!



2,70 – вдобавок я бы предположил, что тотал в этом матче будет меньше 4,50 в основное время. Кажется, счет 1:0 финнов вполне устроит».



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