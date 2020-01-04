Швеция — Россия: прогноз Алексея Серякова на полуфинальный матч МЧМ-2020 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею Швеция — Россия.
Ставка: Россия не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.23.
«Шведы — крепкая и чертовски правильная команда, которая стремится играть красиво, чертить комбинации и много забивать. На МЧМ-2020 она, как обычно, катком прошлась по групповому этапу. А затем выпорола Чехию в четвертьфинале, отправив хозяев турнира в отпуск (5:0). Первый гол забросила в большинстве, второй — в меньшинстве. А дальше было дело техники.
«Тре крунур» ещё не пропускали больше двух шайб, а по количеству индивидуально талантливых хоккеистов на фоне Швейцарии кажутся коллективом с другой планеты. Всё это действительно так, но Россия не кажется хуже. Швеция хороша на невысоких скоростях, но под давлением и высоким прессингом частенько теряется в важнейших матчах. Брака при передачах в средней зоне у неё тоже достаточно, а потому возможности убежать должны появиться.
Хватит ли у тренерского штаба россиян смелости сыграть в такой хоккей, это вопрос. Если да, поединок рискует получиться результативным и непредсказуемым, потому что моментов будет достаточно в обе стороны. Тем не менее Россия аккуратно начала со Швейцарией, а тут цена ошибки будет ещё выше. Вряд ли соперники устроят агрессивный дебют без оглядки на ворота.
Проверим Х2 + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.23. Предыдущие очные встречи России и Швеции на МЧМ получались крайне близкими. В 10 последних случаях шесть раз дело доходило до дополнительного времени, а ещё в трёх поединках разница в счёте составляла одну шайбу. Пожалуй, можно даже подумать о лобовой ничьей за 4.40».
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