Швеция U20 — Россия U20: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1/2 финала МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира Швеция U20 — Россия U20.



Ставка: победа Швеции или ничья за 1.54.



«Встречаются две команды, которые, по моему мнению, являются сильнейшими на этом турнире, так что для меня это финал чемпионата. Если выделять фаворита, то для меня это Швеция. У них в составе есть очень качественные защитники, которые очень здорово играют и умеют подключаться к атакам. Удивляет уровень их катания, их техника, поэтому шведы превосходят россиян в этом плане, защита у Швеции сильнее.

У шведов несколько защитников задрафтованы в НХЛ, что говорит об их уровне. Почти все игроки из этого состава уже играют во взрослых командах, так что в целом они показывают взрослый хоккей. Например, очень понравилась игра Швеции в четвертьфинале против Чехии.



Россия очень здорово сыграла против канадцев на этом турнире. Можно отметить также, что против Швейцарии россияне провели хороший матч. Я говорил после стартового поражения России от Чехии, что команда Валерия Брагина прибавит. Так оно и получилось в ходе чемпионата. Будет упорная борьба в предстоящем полуфинале, обе команды показывают качественный хоккей, но всё-таки Швеция для меня — небольшой фаворит, и она как минимум не проиграет в основное время».



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