Канада U20 — Финляндия U20: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1/2 финала МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира Канада U20 — Финляндия U20.



Ставка: победа Канады за 1.60.



«В этом полуфинале я ставлю на канадцев, даже несмотря на то что финны — действующие чемпионы. На каждом чемпионате у всех сборных разные составы. Правда, финны хорошо сыграли в четвертьфинале. Хотя для меня небольшим фаворитом того матча была сборная США, но Финляндия не пропустила ни одной шайбы. В этой же игре канадцы забросят им несколько шайб, они способны это сделать.



Канада должна выходить в финал, мне понравилась их игра в матчах с чехами и словаками. Правда, Словакия — это, конечно, не фаворит этого турнира. Канадцы на этом чемпионате провалили только матч с Россией, где они пропустили шесть шайб и не смогли в ответ забросить ни одной. Это была одна игра, где им не удалось хорошо себя проявить. Американцев же они победили, обыграли также чехов без проблем, а со словаками они игрались и забросили столько, сколько сами захотели. В той игре канадцы вели в ходе матча — 6:0, но даже владея шайбой в чужой зоне, не бросали много по воротам. Но если бы им нужно было забросить десять шайб, то они смогли бы это сделать.

Благодаря такой сильной атаке, я думаю, Канада сможет забить где-то четыре шайбы финнам, хоть они хорошо играют в обороне. А Финляндия, в свою очередь, отличится максимум два раза. Тем более что в состав Канады в матче со Словакией вернулся нападающий Алексис Лафренье, являющийся лидером атаки своей команды, и он сразу сумел забросить и отдать голевую передачу. В итоге в этом матче поставлю на победу Канады в основное время».



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