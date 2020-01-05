«Брешиа» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2019/20 «Брешиа» — «Лацио».



Ставка: «Лацио» забьет в обоих таймах за 2.17.



«Судя по последним матчам, у «Лацио» очень хорошие перспективы в чемпионате Италии, хотя команда провалила Лигу Европы. Но, видимо, римляне делают ставку именно на Серию А. Не забываем и про победы в матчах с «Ювентусом» в Суперкубке страны и чемпионате, которые показывают, что «Лацио» готов к большим делам.



«Брешию» надо обыгрывать в любом случае, это один из главных аутсайдеров чемпионата Италии. Мне кажется, римляне возьмут в этом мате три очка. Думаю, «Лацио» забьёт в обоих таймах. Проблем у римлян быть не должно: в хорошей форме Иммобиле, да и другие футболисты группы атаки, так что всё у них срастётся».



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