«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.55.



«На первый взгляд, в этом матче все лежит на поверхности. «Спартак» первый матч Нового года проиграл, причем вел в счете. «Динамо» первый матч Нового года выиграло, да еще «всухую». У «Спартака» уже два поражения подряд, у «Динамо» пять побед в шести последних встречах. Все ясно, понятно, и красно-белым, кажется, можно дарить лопату и венки.



Но есть в этом противостоянии еще одна переменная под названием «Знарок». Скажем так, в предыдущем матче с «Витязем», первом в этом году, «Спартак» не разрывал на себе одним могучим рывком предметы верхнего и нижнего гардероба. И на «разрыв аорты» в конце матча тоже не играл. А у Знарка это возможно лишь «при полном непротиводействии сторон». А для чего это мог делать наставник, если не для того, чтобы сохранить силы для следующего матча, с «Динамо»?



В общем, вы думайте, как хотите, но я все-таки перевешиваю весы в красно-белую сторону. Матч, конечно, будет от ножа, но Знарок вытащит из своих подопечных все нервы и низменные чувства, всю злобу и пролетарскую ненависть, и вместе они бело-голубых додавят. Пусть и с минимальным счетом, зато в основное время. Иначе неинтересно будет на этой планете жить», — сказал Лебедев.

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