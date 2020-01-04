«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Хиетанен опять выйдет на первый план в дерби

5 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве встретится с московским «Динамо». Букмекеры не видят фаворита в предстоящей игре: поставить на победу любой из команд в основное время предлагается с коэффициентом 2.55.

Анализ матча «Спартак» — «Динамо М» (05.01.2020)

Первые игры после новогодней паузы получились непростыми для обеих команд, вот только результаты оказались противоположными. «Динамо» с трудом, но всё же по делу дожало на своём льду «Куньлунь» (2:0), одержав, на секундочку, пятую победу в шести последних матчах.

Непосредственно качество хоккея оказалось довольно средним, хотя иного было трудно ожидать. Во-первых, несколько дней простоя (хоккеисты получили выходные) не могли не сказаться. Во-вторых, дисквалификация Дмитрия Яшкина разбила прекрасное первое звено.

В-третьих, несколько игроков не попали в заявку из-за вируса, о чём на пресс-конференции сообщил Владимир Крикунов. Кроме того, «Куньлунь» сам по себе неприятная команда: много играет в тело, достойно обороняется, обладает хорошей бригадой вратарей.

В конце концов бело-голубые своего добились. Реализовали большинство в середине второго периода, а затем забросили и вторую шайбу, не позволив сопернику организовать нервную концовку. Дисквалификация Яшкина закончилась, а приход креативного Теэму Пулккинена должен существенно помочь второму звену.

«Спартак», напротив, неприятно удивил. В родных стенах он умудрился проиграть тлеющему «Витязю» (2:3), хотя имел всё необходимое для уверенной победы. В принципе, хозяева могли убить интригу уже к 25-й минуте, но при счёте 2:1 не реализовали несколько отличных моментов и чрезмерно увлекались игрой в пас.

Всё это наложилось на проблемы с дисциплиной: пять малых штрафов против двух у соперника. Выстоять в меньшинстве удалось, но это отняло немало сил. В заключительном периоде подопечные Олега Знарка растранжирили ещё пару хороших возможностей и пропустили третью шайбу.

Сейчас команды находятся на сопоставимом уровне. При Знарке хоккеисты редко допускают потерю концентрации, приступы пижонства и расслабленность в двух матчах подряд, так что ждём от красно-белых привычного хоккея. Динамовцы сейчас очень хороши и по праву занимают третью строчку на Западе.

Единственная очная встреча в нынешнем сезоне докатилась до овертайма и закончилась победой бело-голубых (3:2 ОТ). Проверим лобовую ничью за 3.92 и ИТБ 0,5 очка Юусо Хиетанена за 2.30. Финн — один из лучших защитников КХЛ, набравший 30 очков в 43 матчах.

В дерби многое будет зависеть от спецбригад, а в большинстве Хиетанен незаменим. В сентябрьском матче со «Спартаком» он оформил дубль, в том числе забросив и победную шайбу. Вполне возможно, что Юусо вновь выйдет на первый план.

Ставки на матч «Спартак» — «Динамо М»

«Спартак» накануне потерпел поражение от «Витязя» (2:3) и не был похож на себя. Обычно команды Олега Знарка не страдают пижонством и не допускают потери концентрации в двух матчах подряд. Соперники стоят друг друга, так что мы не будем мудрить и возьмём лобовую ничью за 3.92.

Ставка №1: ничья за 3.92.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Юусо Хиетанена за 2.30.