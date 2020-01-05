«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2019/2020 «Ливерпуль» – «Эвертон».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.55.
«Совсем недавно команда Юргена Клоппа вынесла земляков в одну калитку. Это был матч английской Премьер-лиги. В нём было забито семь мячей: два в ворота «Ливерпуля» и пять в ворота «Эвертона». У меня нет сомнений, что в предстоящей игре тоже надо играть верх. Хотя, на мой взгляд, встреча получится очень упорной.
Я думаю, что обе команды забьют — это хорошая ставка, потому что в матчах с участием «Ливерпуля» случается много голов именно в Кубке Англии. Много забивают не только «красные», но и в их ворота влетает немало мячей. Ещё я бы поставил на победу «Ливерпуля» — здесь, на удивление, тоже высокий коэффициент», — сказал Казаков.
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