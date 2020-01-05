«Алавес» – «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Алавес» – «Бетис».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.16.
«Бетис» мне нравится. У севильцев очень добротный состав, однако команда довольно непредсказуемая. Тем не менее я думаю, что им вполне по силам бороться за зону еврокубков в этом сезоне. «Бетис» забивает практически в каждом матче, поэтому я не сомневаюсь, что у них получится отличиться и в предстоящей выездной игре.
«Алавес» выступает неуверенно, скорее всего, им придется бороться за выживание. Команде не хватает класса, чтобы добиваться положительных результатов на протяжении всей дистанции чемпионата. Поэтому, я думаю, что «Алавеса» не хватит на вторую половину сезона. Однако в домашних матчах эта команда довольно неуступчива и может доставить проблем любому сопернику, а значит, нас ожидает интересный поединок, в котором, я думаю, будет забито больше двух голов», — сказал Радимов.
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