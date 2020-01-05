«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на встречу Кубка Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2019/2020 «Мидлсбро» — «Тоттенхэм».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Понятно, что «шпоры» в этом матче фавориты. Поставил бы на то, что обе команды забьют, потому что «Мидлсбро» с «Тоттенхэмом» играет успешно. Мне кажется, большого количества забитых мячей ждать не стоит. Лондонцы должны выиграть, и коэффициент на их победу достаточно высокий для такого противостояния.



Также жду тотал больше 2,5 гола, но только именно так. Более 3,5 не рискнул бы брать. Помимо этого предлагаю взять победу гостей и обмен голами».



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