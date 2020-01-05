Канада — Россия: прогноз Павла Лысенкова на решающий матч МЧМ-2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финальный матч молодежного чемпионата мира между Канадой и Россией.



Ставка: победа Канады и минимум 5 шайб в матче за 2.45.



«Яркая афиша, матч века. В 21:00 смотрите. Рейтинги будут сумасшедшими. Матч, в котором нужно забыть всё, что было раньше.



Не надо вспоминать, как Россия играла с Канадой в 2013 году. Горела 0:3 и вытащила 5:3. Это совсем другая история, которая нас не касается. Даже не надо вспоминать, как Россия обыграла Канаду в группе со счётом 6:0. Да, Россия выдала идеальный сценарий, как нужно начинать с Канадой, как нужно играть с ней, громить, деморализовывать.



Канада тоже сделала выводы из той истории. Она проиграли 0:6, но сумела собраться. Заменили вратаря, поставили вратаря по фамилии Хоффер. Он пропустил два гола, когда вышел в матче при 0:4, и затем у него пошла сухая серия. Не то чтобы сухая, но пропускал мало. Тренер Хантер ставил его на все матчи подряд. Парень мало пропускал, набирался уверенности. Он же играл с Финляндией, сделал «сухарь».



Вернулся Лафренье в состав Канады на плей-офф, сделал дубль с финнами, забил и словакам. То есть Канада перестроилась и набрала ход. Забивает очень много. По-моему, 24 гола в 4 матчах. Не просто забивает много, а показывает, что всё в порядке, и тогда при 0:6 был просто нокдаун.



Что сказать о финале? Во-первых, не хочу сглазить сборную России. Все знают, что она может побеждать, как играть и что может сделать с канадцами. Чтобы не сглазить, я буду ставить от противного. На сайте ФОНБЕТ я нашёл кэф, который будет абсолютно беспроигрышным именно для меня. Я беру 2,45 на то, что Канада победит и тотал в матче будет больше 4,5 шайбы.



Если выиграет Канада, то я получу деньги с коэффициентом 2,45. Если выиграет Россия, то я буду гораздо счастливее, потому что впервые за 9 лет наши станут чемпионами. Это поможет развитию хоккея, я сам получу кайф и порадуюсь за наших ребят. У нас очень симпатичная команда, за которую хочется болеть, и не хочется сглазить», — сказал Лысенков.



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Канада — Россия. Прогноз: Лафренье ответит Брагину на унизительные 0:6 Ждём от Канады мощнейшего дебюта и быстрой заброшенной шайбы.