«Милан» — «Сампдория»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Сампдория».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.99.



«Главный вопрос, который сейчас всех будоражит, будет ли играть Златан. Он только-только прилетел в Милан, его официально объявили. Не думаю, что он может успеть, хотя мы можем всякое допускать.



«Сампдория» — это, конечно, аутсайдер, хотя она периодически выигрывает: в том же генуэзском дерби команда взяла три очка. «Милан», на мой взгляд, должен в этом матче надеяться на победу, хотя очевидно, что это будет сделать непросто.



Но что этих соперников сближает, так это тот факт, что они мало забивают. Мне кажется, это главное, от чего стоит отталкиваться при разборе данного матча. И ставка на тотал меньше 2,5 гола, учитывая манеру игры команд и проблемы в атаке, на это и поставлю».



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