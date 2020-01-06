«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 6 января

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА, который состоится 6 января в Уфе.



Ставка: победа ЦСКА за 1.85.



«Меня разочаровал «Салават Юлаев» на турнире в Швейцарии, так как он не смог выиграть ни одного матча на Кубке Шпенглера. Уфимцы плохо презентовали КХЛ, и они не смогли показать хоккей высокого уровня. Возможно, «Салават» не хотел потерять много сил на этом турнире, но в любом случае выступили они плохо.



ЦСКА должен побеждать в этой игре, хотя уфимцы в КХЛ сыграют с другим уровнем мотивации, но «армейцы» показывают хорошие результаты в этом сезоне, и они должны побеждать, даже играя в гостях. Плюсом для ЦСКА станет то, что это их второй матч после небольшого перерыва, и они немного разыграются, а для «Салавата» это первый матч после Кубка в Швейцарии. Правда, есть такой момент, что команды после Кубка Шпенглера прибавляют в качестве игры, но даже это не поможет «Салавату» победить, и я ставлю на победу ЦСКА в рамках основного времени».



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