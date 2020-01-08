«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги сезона 2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Лестера» в каждом тайме за 2.80, «Астон Вилла» не забьёт за 2.05.



«В истории противостояния «Лестера» и «Астон Виллы» в последнее время не было матчей, когда бы не забивали обе команды, но не уверен, что сейчас надо делать ставку именно на это.



«Лестер» играет дома и, будучи очень мотивированным на победу в одном из турниров в этом сезоне, может показать свои лучшие качества в этой игре, сыграв оптимальным составом.



Исходя из того, как играет «Лестер» в атаке и обороне в этом сезоне, ставлю на то, что «Лестер» выиграет каждый из таймов и матч в целом. Также думаю, что «Астон Вилла» не забьёт – очень сомневаюсь в голе бирмингемцев в этой встрече», — сказал Казаков.



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