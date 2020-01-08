«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз».



Ставка: тотал меньше 6 шайбы за 1.95.



«Филадельфия» провела адски тяжелую выездную серию из шести матчей, в которых взяла только три очка. «Флайерз» уступили «Сан-Хосе» (1:6), «Лос-Анджелесу» (3:5), «Вегасу» (4:5), «Аризоне» (2:6), сумев обыграть «Анахайм», да и то в овертайме (2:1 ОТ). И вот теперь уступили «Каролине» в овертайме (4:5 ОТ). При этом надо играть дома с «Вашингтоном», лучшей командой лиги, уже на следующий день после переезда. Это очень трудно. В воротах мы ждем первого голкипера Картера Харта.



При этом «Кэпиталз» тоже будут играть на фоне усталости, потому что тоже играли накануне. Но это была легкая домашняя победа над «Оттавой» (6:1), в которой королем себя проявил российский вратарь Илья Самсонов (26 сейвов). А первой звездой стал Александр Овечкин, сделавший дубль. То есть его пушка снова начала работать. В воротах мы ждем первого голкипера Брэйдена Холтби.

В этом сезоне команды встречались один раз, когда в середине ноября «Вашингтон» проиграл в Филадельфии по буллитам (1:2). Тут я бы рискнул взять 1,95 на то, что в этом матче в основное время будет тотал меньше 6,00.



Ставка проиграет, если обе команды за 60 минут соорудят семь и более шайб. Это возможно, но оба клуба играют второй день подряд, и там в воротах будут свежие первые номера. Ну и думается, что измотанная «Филадельфия» у себя дома не полетит с шашками наголо на «Вашингтон», а сыграет против него осторожно в обороне. По крайней мере, так кажется на первый взгляд».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.