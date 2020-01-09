«Торино» — «Дженоа»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2019/20 «Торино» — «Дженоа».



Ставка: победа «Торино» и минимум 2 мяча в матче за 1.96.



«Торино» начинает свой путь в Кубке Италии матчем с «Дженоа». Генуэзцы в свою очередь уже прошли первый раунд и обыграли в начале декабря «Асколи» 3:2. В том матче Тиаго Мотта выставил полурезервный состав. И «Дженоа» даже пришлось отыгрываться. Победный гол в концовке забил Пинамонти.



Мотта после поражения от «Интера» был уволен, его место занял Давиде Никола, не так давно работавший в «Удинезе». В первом матче под руководством Николы «Дженоа» обыграл дома «Сассуоло» 2:1, благодаря голу Горана Пандева на 86-й минуте. Эта победа позволила команде подняться на предпоследнее место в таблице Серии А. Учитывая тяжелейшее положение генуэзцев в чемпионате, я думаю, в Кубке они не будут играть основным составом. Главная задача на сезон — не вылететь.



Что касается туринцев, то они идут рядом с еврокубковыми позициями. Зону турбулентности, кажется, команда прошла. В пяти последних матчах Серии А туринцы набрали 10 очков (одержали 3 победы и по разу сыграли вничью и проиграли), и разговоров о возможной отставке Вальтера Маццари стало значительно меньше.



У «Торино» крепкий состав, в хорошей форме лидеры — Андреа Белотти на выходных оформил дубль и помог команде обыграть «Рому» на её поле. Я думаю, туринцы захотят пройти как можно дальше в Кубке. Ресурсов для этого должно хватить. В отличие от «Дженоа», туринцы, мне кажется, сыграют составом, близким к оптимальному. После Кубка у «Торино» домашняя игра с «Болоньей» в чемпионате, а это значит, что никуда не нужно будет ехать. Ситуация вполне комфортная.



Я думаю, что «Торино» одержит победу над генуэзцами, которым нужно сконцентрироваться на выступлениях в Серии А, чтобы не вылететь. Мой прогноз — П1 и тотал голов в матче больше 1,5 за 1.96», — сказал Керимов.



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