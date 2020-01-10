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«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.95.

«Можно сказать, что новосибирцы идут по графику, в котором на одну победу приходится одно поражение. Там, конечно, не все настолько математически верно, есть и несколько побед кряду, подчас и поражения идут сплошным чередом, но в среднем получается как раз серединка на половинку.

В этом плане у «Локомотива» картина более позитивная. Да и вообще ярославцы как припустили в галоп в новом году, так с него и не сходят, выиграв уже три матча. Причем пропустили одну-единственную шайбу.

Казалось бы, при таких вводных «Локомотив» выглядит не просто фаворитом грядущего матча, но и фаворитом железобетонным. Но есть одно но, которое множит на ноль все нынешние успехи ярославцев. Дело в том, что в новосибирско-ярославских «междусобойчиках» вот уже давно, даже очень давно, побеждают исключительно хозяева. Так происходит уже на протяжении последних девяти матчей, а последняя гостевая победа (кстати, «Локомотива» в Новосибирске) датирована аж октябрем 2014 года.

Вот и поспорь с таким трендом. Лично я спорить не стану и предскажу хозяйскую победу. Будет она, безусловно, сверхтрудной, поскольку железнодорожники практически не пропускают. Но «Сибирь» выстоит в основное время, а в овертайме или даже серии послематчевых буллитов возьмет второе очко», — сказал Лебедев.

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