«Сибирь» – «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.76.



«Сибирь» уже не та команда, какая была на старте сезона, когда она показывала хорошие результаты, поэтому в этой игре я считаю фаворитом «Локомотив». Ярославцы улучшают свою игру, поднимаются в таблице. Я думаю, у них хорошие шансы на победу в Новосибирске. Конечно, «Локомотив» не сильно превосходит в классе «Сибирь», всё-таки встречаются середняки своих конференций, но как минимум не проиграть ярославцы способны. По составу «Локомотив» сильнее, чем «Сибирь», просто Ярославль провалил начало сезона, но постепенно идёт вверх, набирает ход. «Локомотив» можно сравнить с «Металлургом» — у этих команд очень похожие ситуации.



«Сибирь» в прошлом матче обыграла в гостях «Автомобилист». Этот результат меня немного удивил, но в хоккее бывает всякое, тем более по уровню игры это примерно равные команды. Сейчас же я считаю, что команде Николая Заварухина не удастся победить и одержать две победы подряд против сильных соперников.



Предстоящий матч получится нерезультативным, потому что «Локомотив» очень хорошо обороняется. У Ярославля больше шансов на победу, но матч получится очень упорным, и в нём будет немного заброшенных шайб», — сказал Вуйтек.



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