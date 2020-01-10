«Химки» — «Зенит»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Химки» — «Зенит».
Ставка: победа «Химок» минимум в 8 очков за 1.60.
«10 января в рамках 18-го тура Евролиги в Мытищах «Химки» принимают «Зенит». Встречаются между собой две российские команды, занимающее разное положение в турнирной таблице – на сегодняшний день «Химки» делят 8-11-е место и имеют реальные шансы на попадание в плей-офф, а «Зенит» замыкает турнирную таблицу. Статистические показатели у команд разные: «Химки» — вторая по результативности команда Евролиги, а «Зенит» последний. Хотя защищается «Зенит» гораздо лучше «Химок».
Меня в этом матче будут интересовать дуэли. Мне очень интересно, как сыграет Томас из «Зенита» против Гилла из «Химок» — классная дуэль. Дуэль Шведа и Холлинза – два снайпера, которые не очень здорово защищаются, а ведь придётся держать друг друга. Очень интересно, как сыграют разыгрывающие — выйдет ли Ренфро за «Зенит», как будут выглядеть Альбиси и Хвостов против разыгрывающих «Химок».
А прогноз мой таков – победа «Химок» с преимуществом более 7 очков и общий тотал более 173 очков», — сказал Гомельский.
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