«Ренн» — «Марсель»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги 1

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 20-го тура Лиги 1 сезона-2019/2020 «Ренн» — «Марсель».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Встречаются прямые конкуренты в борьбе за еврокубковые места. Причём обе команды находятся в зоне Лиги чемпионов, и это не может не удивлять. «Марсель» давно не играл так стабильно, а «Ренн» не имеет больших амбиций, но уже второй сезон подряд Жюльен Стефан доказывает всем, что он сильный тренер. Выход в 1/8 финала лиги Европы и победа в Кубке страны в прошлом сезоне не были случайностью.



«Марсель» вывел на новый уровень Андре Виллаш-Боаш, под управлением которого провансальцы уверенно идут на втором месте следом за «ПСЖ». Если не случится грандиозного провала, «Марсель», пожалуй, завершит сезон в тройке. «Лион» и «Монако» испытывают серьезные проблемы, «Лиллю» очень тяжело, и «Марсель» должен этим пользоваться.



Предстоящий матч получится упорным. Я думаю, в нём стоит ждать голов от обеих команд. У «Марселя» талантливое нападение, но уязвимая оборона. В 4 матчах подряд с участием команды Виллаш-Боаша проходила ставка «обе забьют». Мне кажется, пройдет она и в этот раз. К слову, в 3 предыдущих поединках между этими соперниками тоже забивали обе команды. Мой прогноз — обе забьют за 1.80», — сказал Керимов.



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