«Ренн» — «Марсель»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «Марсель».



Ставка: победа «Марселя» с форой (0) за 1.98.



«Нас ждёт матч за второе место. Хотя, даже если “Ренн” выиграет, он всё равно не обгонит “Марсель”. Тем не менее такой исход поменяет расстановку сил. Идёт преследование “ПСЖ”, и если “Марсель” уступит, то выпадет из гонки за чемпионство. А вот если победит, то оторвётся от своих преследователей, в число которых входит и “Ренн”.



“Ренн” в этом сезоне удивляет. Хорошая команда получается. Много забивает Мбай Ньянг. Но мне кажется, что “Марсель” в данную секунду выглядит сильнее, поэтому я бы отталкивался от него. Кубок Франции — не показатель. И те и другие сыграли с более слабыми командами, сыграли не очень здорово, прошли их с трудом, по пенальти.



Но чемпионат — это совсем другая история. К Кубку команды могли отнестись несерьёзно, но сейчас они точно будут настроены максимально. Всё-таки Кубок — это второстепенный турнир, чего не скажешь о Лиге 1.



Я думаю, что “Марсель” просто сильнее. Я бы предложил ставку на чистую победу “Марселя”, но мы же договорились, что будем в Новом году ставить более уверенно, чтобы побеждать. Поэтому давайте сыграем на “Марсель” с форой (0). Если чистая победа — то хорошо, а если ничья — то возврат. Мне не верится, что “Ренн” сможет перехватить инициативу до такой степени, что “Марсель” потерпит поражение. Конечно, от хозяев можно ожидать чего угодно, ведь их атакующая линия хороша, но всё-таки фаворит есть фаворит», — сказал Занозин.



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