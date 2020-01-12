«Борнмут» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Уотфорд».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95, «Борнмут» не забьет за 3.65, победа «Уотфорда» в один мяч за 4.80.



«Матч аутсайдеров, которые находятся на соседних строчках в таблице. Но у «Уотфорда» после двойной тренерской рокировки дела пошли на лад. И хотя «шершни» в текущем сезоне на выезде выступают плохо, предлагаю именно в этом матче поставить на победу гостей.



Соперники часто играют на равных, история их встреч насыщена ничейными результатами. Но «Борнмут» в последних турах выглядит всё хуже и хуже. Команда забивает крайне редко, сплошные поражения, и даже гостевая победа над «Челси» в середине декабря — как ложка мёда в бочке дёгтя.



Мне кажется, здесь надо играть «низ», несмотря на то что «Уотфорд» в гостях часто пробивает «тотал». Предлагаю ставить также на то, что «Борнмут» не забьёт, и, следовательно, на победу «Уотфорда» с минимальным счётом».



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