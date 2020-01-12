«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Михаила Поленова на финал Суперкубка Испании

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» за 2.34.



«Вообще, довольно любопытно и в некотором смысле иронично, что в финале будут играть команды, которые в этом Суперкубке присутствовать не должны. Что мы увидели в полуфинальных матчах? «Атлетико» выдал просто огненную концовку в матче с «Барселоной». Впервые за 21 год каталонцы проиграли, ведя в счёте за 10 минут до конца. Это, конечно, сильное событие.



Мы увидели, что «Атлетико» готов к тому, чтобы в нужный момент распружинить собственную контратаку. Все голы получились одинаковыми. Насколько это оружие может работать против «Реала»? Я сомневаюсь в этом.



Центр обороны «Реала» Варан — Рамос — не то же самое, что и оборона «Барсы» Пике — Юмтити. Тем не менее атакующий потенциал «Атлетико» нужно иметь в виду. Хотя в игре с «Барселоной» не сработали стандарты. Это всегда было для команды Симеоне серьёзным аргументом.



«Реал». Без Бензема, без Бэйла, без атаки, которая забивает голы, «Реал» оказался очень хорош. Йович не сводит на себе всю игру. Мы видели, как Зидан использовал всех полузащитников. Эта разнообразная игра может компенсировать отсутствие в атаке Бензема. Отсюда моя логика в том, что «Реал» сильнее.



Поэтому я предлагаю поставить на чистую победу «Реала» с коэффициентом 2.34. А если не хотите рисковать, то сыграйте победу команды Зидана с учетом дополнительного времени и серии пенальти. У «Атлетико» многовато проблем».



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