«Филадельфия» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз».



Ставка: победа «Филадельфии» с форой (0) за 2.04.



«Филадельфия» находится в отчаянном положении. Восьмое место на Востоке (52), и по потерянным очкам её уже обгоняют «Коламбус» (52) и «Флорида» (51). То есть «лётчики» готовятся к вылету – из зоны плей-офф.



Поэтому «Филли» в последних матчах отчаянно цепляются, как за тоненькое деревце, свисающее с края обрыва. Победа дома над сильным «Вашингтоном» (3:2), минимальное поражение от «Тампы» (0:1), напоминающую бронированный танк. Я бы не ждал, что «Филадельфия» сдастся без крови «Бостону».



Ну а что «Брюинз»? Идут первыми во всей лиге (65), хотя столько же очков ещё набрали «Сент-Луис» и «Вашингтон». Три последних матча – три победы: над «Нэшвиллом» (6:2), «Виннипегом» (5:4), «Айлендерс» (3:2 ОТ).



А как эти команды играли друг с другом по ходу чемпионата? «Филадельфия» победила «Бостон» в гостях (3:2 по буллитам). Пока было только так. И в том сезоне «Филли» выиграли два матча из трёх.



2,04 – я бы взял фору «0» на «Филадельфию» в основное время. То, что «лётчики» у себя дома после 60 минут не уступят. Развязка может быть совершенно любой, но я вижу, как в последних матчах «Филли» упираются на своей поляне.



Вообще, я вам назвал два матча в январе, как «Филадельфия» играла на своём стадионе. Декабрь – пять побед дома из шести, кроме 1:3 от «Аризоны». Ноябрь – восемь матчей дома и 12 очков из 16 возможных. Это в гостях «Филли» играют не пойми как. А вот на своей арене упираются всеми конечностями», — сказал Лысенков.



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