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«Интер» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Кубка Италии

«Интер» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Кубка Италии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Интер» — «Кальяри».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Очень важная игра для «Интера», потому что подопечные Конте потеряли очки с «Аталантой», но по-прежнему они хороши в этом сезоне. Исключая вылет из Лиги чемпионов, конечно. «Кальяри» — серьёзный соперник, поэтому миланцам будет непросто добиться победы.

Учитывая, что «Интер» не всегда удачно играет матчи в середине недели, это будет серьёзная проверка для команды. Я думаю, что игра будет упорной. И думаю, что у «Кальяри» есть все шансы забить. «Интер» мало пропускает, но «Кальяри» очень неплох в атаке. Поэтому моя ставка — обе забьют. Ведь то, что «Интер» забивает дома, — неизбежная история», — сказал Арустамян.

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