Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на женский спринт в Рупольдинге

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский спринт в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.



Ставка: Кайса Мякярайнен в топ-3 за 3.50.



«Биатлонисты приехали в Рупольдинг, где располагается очень хороший комплекс. По прогнозу погода будет хорошая: солнце и не такой сильный ветер, как был в Оберхофе. Но стрельбище в Рупольдинге коварное. Кажется, что ветер слабый, а пули сносит значительно. Результаты будут зависеть от мастерства спортсменов, от умения перенастроиться с сильного ветра на более спокойный. По результатам стрельбы картина будет выглядеть намного лучше, чем в Оберхофе.



У женщин уже чётко определена группа лидеров: Мякяряйнен, Рёйселанд, Вирер, Экхофф, Херман. Поэтому мой прогноз будет следующим. Хочу поставить Франциску Пройс с 1-го по 7-е место. Она не принимала участия в гонках в Оберхофе. Думаю, что подводилась точечно, именно к стартам в Рупольдинге, потому что это место спортсменов из Германии. Они тут постоянно тренируются и хорошо знают это место, поэтому она может показать неплохой результат.



Также хочу сделать прогноз на выступление Ханны Эберг. У неё сейчас не очень хороший ход, но со стрельбой всё отлично. Она быстро стреляет, по этому показателю она среди лидеров. За счёт стрельбы она также постоянно где-то рядом. За счёт стрельбы она может оказаться в семёрке.



Сделаю прогноз и на тройку лидеров. Включу туда Кайсу Мякяряйнен. Она сейчас в хорошей форме. У неё был второй ход на спринте в Оберхофе, третий на масс-старте. Думаю, что она продолжит свою победную линию и попадёт в первую тройку», — сказала Зайцева.



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