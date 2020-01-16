«Барыс» — «Металлург»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Металлург» Мг.



Ставка: «Барыс» забросит минимум 3 шайбы за 2.30.



«Несколько деталей, на которых стоит заострить внимание. Во-первых, продолжается домашняя серия «Барыса». После неудачной игры с «Авангардом» добыты две подряд победы с хорошими соперниками.



У Магнитогорска сейчас странный период. Сначала команда уступила «Трактору» в уральском дерби. Это, конечно же, беда. Сложно предсказать, в каком состоянии «Металлург» перед матчем с «Барысом».



Я обращу внимание на то, что в последних двух домашних встречах «Барыс» забросил 9 шайб. Последние пять очных матчей — сплошные низы, но в этих пяти встречах «Барыс» трижды забрасывал по три шайбы. Чтобы победить «Металлург» со счетом 2:0, надо приложить массу усилий. С большим счетом — это уже легче.



В данном случае индивидуальный тотал «Барыса» больше 2,5. Сейчас «Металлург» явно не блеск в обороне. Этим могут воспользоваться хоккеисты Нур-Султана», — сказал Казанский.



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