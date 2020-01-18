«Эйбар» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: ничья за 3.30.
«После матча за Суперкубок, где «Атлетико» проиграл в серии пенальти «Реалу», мадридцам очень важна встреча с «Эйбаром».
«Эйбар» дома всегда играет с желанием и предельной концентрацией. «Атлетико» будет непросто с «Эйбаром», потому что у тренера басков Мендилибара за плечами большой опыт в Ла Лиге.
У «Эйбара» незавидное турнирное положение, и нужно набрать три очка в этом матче. Просто не будет ни одной из команд: «Атлетико» должен играть с позиции силы, а подопечные Диего Симеоне не очень сильны в позиционном нападении. У «Атлетико» хорошая защита, но в атаке всё не так просто. Будет интересно, шансы команд примерно равны. Мой прогноз — ничья».
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