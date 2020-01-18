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«Реал» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры в Мадриде

«Реал» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры в Мадриде
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Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Севилья».

Ставка: результативная ничья за 4.65.

«После победы в Суперкубке Испании «Реал» в прекрасном расположении духа. «Севилье» будет очень непросто на «Сантьягу Бернабеу». Под вопросом участие Бензема, Рамоса, Азара, и это может негативно сказаться на общем игровом уровне мадридцев. Но у «сливочных» много других квалифицированных игроков: Бэйл, Модрич, Каземиро, Иско. Вальверде получил красную карточку, он тоже не сможет принять участия в матче.

«Севилья» будет бороться, у них неплохое положение в таблице. Есть Люк Де Йонг, Мунир, Банега, коллектив очень сплоченный, поэтому они могут рассчитывать на положительный исход.

У «Реала» в отсутствие лидеров атаки забивают в основном полузащитники, как в полуфинале с «Валенсией». С «Атлетико» и вовсе сыграли 0:0 в основное время. Но все же, думаю, голы в этой встрече будут».

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