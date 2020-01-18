«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии

Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина» в 20-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 2.01, ИТБ 1.5 мяча «Наполи» за 1.63.



«Обе команды выиграли кубковые матчи. Для неаполитанцев эта подпитка важнее. Сейчас они играют по одному приличному тайму (второй — в Риме, первый — с «Перуджей»). Здесь придётся собраться на оба. Может помочь и то, что «Фиорентина» даже с полуторным составом «Аталанты» возилась до последних минут. И победный мяч вообще забила в меньшинстве. Так что в данной ситуации я за хозяев».



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