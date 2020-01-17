«Леганес» – «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леганес» – «Хетафе».



Ставка: ничья за 2.80.



«Одно из мадридских дерби. «Хетафе» идёт намного выше своих соседей (30 очков – 7-е место, 14 очков – 19-е место). Но динамика совершенно другая, «Хетафе» не забивает уже три матча кряду, а в Кубке Испании вообще проиграл команде из третьего дивизиона. У них есть хорошие нападающие – Анхель и Мата, опорник Максимович, но прямо сейчас эти игроки не в лучшей форме, в связи с последними результатами.



«Леганес» пригласил нового тренера, он изменил в лучшую сторону результат, привил команде характер, которого так недоставало и улучшил атмосферу в раздевалке. В последних четырёх матчах они набрали восемь очков, ни разу при этом не проиграв. Против них играть в настоящий момент очень нелегко.



Так как это мадридское дерби, матч точно будет интересным, именно в плане результата. Вряд ли команды порадуют нас большим количеством голов и моментов», — сказал Гратакос.



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