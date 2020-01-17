Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Джастина Гэтжи на бой 19 января

Боец UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, который состоится рано утром 19 января по московскому времени в рамках турнира UFC 246. Бой состоится на T-Mobile арене в американском городе Лас-Вегасе.



Ставка: победа Макгрегора за 1.30.



«Мне кажется, что победит всё же Конор Макгрегор. Он наверняка будет использовать такую же тактику против Серроне, как и я. Но я буду болеть в этом поединке за Дональда Серроне и очень обрадуюсь, если он сможет сотворить сенсацию», — сказал Гейджи.



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