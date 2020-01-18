«Реал» — «Севилья»: прогноз Алексея Андронова на матч испанской Примеры 18 января

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» с форой (–1) за 1.98.



«Реал» только что выиграл трофей. Правда, для этого пришлось даже выехать из Европы. Суперкубок Испании разыгрывался в Саудовской Аравии. Нельзя сказать однозначно, как это могло сказаться на состоянии «Реала», повлиять на него.



Букмекеры считают, что какая-то акклиматизация будет присутствовать. Возможно, «Реал» окажется не в своей тарелке. Коэффициент на него повыше, чем обычно. Но я предлагаю этим пользоваться. На мой взгляд, «Реал» сейчас нашёл баланс в своей игре. Он выглядит неплохо и на своем поле должен побеждать.



Коэффициент на победу «Реала» с форой (–1) — 1.98. Мне кажется, что он вполне отвечает требуемым условиям ставки на этот матч».



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