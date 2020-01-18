Макгрегор — Серроне: прогноз Дональда Ковбоя Серроне на бой UFC 246

Боец UFC Дональд Серроне дал прогноз на предстоящий бой UFC 246 с Конором Макгрегором, который состоится в ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе, США.



Ставка: минимум 4 раунда в поединке за 3.10.



«С нетерпением жду боя из четырёх или пяти раундов. Надеюсь, он готов. Я очень взволнован. Если выиграю, то поеду с ребёнком отдыхать и получу удовольствие от отпуска. Затем позвоню президенту UFC и выясню, что будем делать дальше. Борьба — моя жизнь. Мы последняя умирающая порода бойцов. Получаю удовольствие от боёв, делаю то, что люблю. Здорово получить то, чего заслуживаю. Бои с Конором приносят самые большие деньги. Люди говорили, что я никогда не получу большой бой. Вот теперь посмотрим. Нет более масштабной битвы».



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