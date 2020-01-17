Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Александра Шлеменко на бой UFC 246

Действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.



Ставка: бой закончится нокаутом за 1.32.



«Не совсем понимаю, почему для возвращения Конор выбрал именно этого соперника — у Серроне неудобная весовая категория. Но единственное, Дональд Серроне немного сломлен. Он больше выглядит не как победитель в этом бою, а как жертва. Но точно говорю, что лёгкой прогулки у него не получится. То, что бой продлится всё отведённое время, — у меня есть большие сомнения. Мне кажется, бой закончится досрочно нокаутом. А вот кто нокаутирует — здесь сложно сказать. Шансы 50 на 50», — сказал Шлеменко.



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