«Арсенал» — «Шеффилд»: прогноз Георгия Черданцева на матч 23-го тура АПЛ 18 января

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Ставка: ничья за 3.52.
«Здесь на победу должен рассчитывать «Арсенал». Ему победа важнее, потому что с новым тренером пока не всё получается. Результаты кардинально лучше не стали по сравнению с тем, что было раньше.
«Шеффилду» совершенно нечего терять. Команда отлично проводит эту часть сезона, находится в верхней части турнирной таблицы. Впереди у них, правда, ещё и «Манчестер Сити» на своем поле, но я думаю, что в ситуации, когда на команду ничто не давит, она может совершенно спокойно выходить и играть на любом выезде.
Если посмотреть последние пять матчей обеих команд, то больше 2,5 мяча и те и другие забили только по одному разу. Поэтому скорее игра должна быть низовой. Но это такой матч, в котором примерно все возможные варианты одинаково вероятно. Нет такого ощущения, что, скорее, низ, чем верх или П1, чем какой-то другой исход.
Но я думаю, что «Шеффилд» в состоянии оказать нормальное сопротивление «Арсеналу». Тем более «канониры» сейчас не на таком уж потрясающем ходу. К тому же из-за дисквалификации пропускает матч Обамеянг, что уменьшает потенциальную результативность.
Так что я склоняюсь к тому, что матч будет нерезультативным. И у «Шеффилда» есть хороший шанс взять в этом матче очки. Поэтому я выбираю ставку на ничью».
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