«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Челси» с форой (–1.5) за 2.39.



«Давайте вспомним, как команды сыграли в предыдущем туре. Это было 11 января. «Челси» на своём поле победил аутсайдера «Бёрнли» со счетом 3:0. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» на чужом поле, что для «Ньюкасла» хорошо, потому что ничья последовала после трёх поражений подряд. Такая неудачная серия.



Если говорить о противостоянии «Ньюкасл — «Челси», то здесь «Челси» в чемпионате пять встреч из шести последних личных у «Ньюкасла» выиграл. Отметим, что в шести последних встречах между командами из семи было забито больше двух мячей. Но 19 октября в матче первого круга меньше было забито, тогда выиграл «Челси» со счетом 1:0. В предыдущем чемпионате все было довольно напряжённо, но закончилось всё равно двумя победами «Челси» со счетом 2:1.



Я уже сказал, что три поражения подряд было у «Ньюкасла» в этом турнире. Чтобы звучать более конкретно, расскажу про последние пять туров: победа, ничья, три поражения. Это 17-е место в чемпионате. А у «Челси» в последних пяти турах три победы, ничья и поражение. «Челси» занимает важное четвёртое место, поэтому он должен держаться и хвататься за очки.



«Челси» играет в гостях. Порой эта команда, которая, конечно, только-только обретает стабильность, временами может на выезде может играть лучше, чем дома. У обеих команд есть потери. Правда, я не сказал бы, что они серьёзные. Если говорить о потерях в очках, то довольно часто «Челси» их теряет в играх с не топовыми командами, к которым в данном случае относится «Ньюкасл».



Понятно, что вы можете говорить о некой неуступчивости «Ньюкасла», тем более что играют они дома. Да, отобрал «Ньюкасл» очки у «Манчестера Сити». У них были свои подвиги, не смотря на это низкое место. Учитывая всё это, в матче «Ньюкасл» — «Челси» я поставлю на победу «Челси» с форой (–1.5)».



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