Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Чака Лиделла на бой 19 января

Член Зала славы UFC и бывший чемпион в полутяжёлом весе американец Чак Лидделл дал прогноз на бой между ирландцем Конором МакГрегором и Дональдом Серроне из США. Поединок на турнире UFC 246 начнётся рано утром 19 января по московскому времени.



Ставка: победа Серроне за 3.55.



«Если Серроне войдёт в октагон и навяжет борьбу, то сможет владеть инициативой на протяжении всего поединка. Конору будет тяжело противостоять в таком случае. Это моё мнение, но я верю, что Дональд Серроне способен победить», — сказал Лидделл.



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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.