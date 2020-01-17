Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Чака Лиделла на бой 19 января

Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Чака Лиделла на бой 19 января
Ставки / Прогнозы 0

Член Зала славы UFC и бывший чемпион в полутяжёлом весе американец Чак Лидделл дал прогноз на бой между ирландцем Конором МакГрегором и Дональдом Серроне из США. Поединок на турнире UFC 246 начнётся рано утром 19 января по московскому времени.

Ставка: победа Серроне за 3.55.

«Если Серроне войдёт в октагон и навяжет борьбу, то сможет владеть инициативой на протяжении всего поединка. Конору будет тяжело противостоять в таком случае. Это моё мнение, но я верю, что Дональд Серроне способен победить», — сказал Лидделл.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом
Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020