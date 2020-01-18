Макгрегор — Серроне: прогноз Даррена Тилла на бой UFC 246
Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Даррен Тилл дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Поединок пройдет в ночь с 18 на 19 января мск.
Ставка: победа Макгрегора в 1-м раунде за 2.95.
«Не могу дождаться этого поединка. Чувствую, что прежний Конор вернулся. Оба очень серьёзно подходят к этому бою. Ковбою нужно контролировать не только левую руку Макгрегора. Это целый комплекс опасных ударов.
В любом случае, ставлю на победу Конора в первом раунде. Хотя не исключаю, что бой может затянуться. Серроне дерётся намного дольше меня, поэтому и знает больше».
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