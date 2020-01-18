Макгрегор — Серроне: прогноз Чейла Соннена на бой 19 января

Бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжелом весах Чейл Соннен дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне.



Ставка: победа Серроне за 3.55.



«Если Конор проиграет первый раунд, то проиграет и весь бой. Макгрегор всегда хорош в начале поединка. Про Ковбоя многие говорят, что он медленно начинает, но я такого за ним не замечал. Не понимаю, откуда вообще появились эти разговоры. Серроне немного будет уступать в скорости, поэтому ему нужно использовать тактику и технику. Дональду необходимо закручивать в сторону, это позволит ему сбить Конора и ослабить мощь его удара с левой. Хотите прогноз? Думаю, что Ковбой найдёт возможность совершить апсет».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.