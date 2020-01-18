Эксперты назвали шансы Макгрегора станцевать лезгинку после боя с Серроне

19 января в Лас-Вегасе Конор Макгрегор и Дональд Серроне встретятся в главном бою турнира UFC 246. Букмекеры предложили необычные ставки на поединок.



Сделать ставку на то, что Макгрегор станцует лезгинку в октагоне после боя, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 9% вероятности. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что ирландец сбреет бороду перед боем.



За 50.00 (2%) можно сделать ставку на то, что Конор выйдет на бой под мелодию гимна России. Букмекеры предложили коэффициент 75.00 (1.50%) на то, что Макгрегор подъедет к октагону верхом на быке.



Для ирландца этот бой будет первым после поражения в октябре 2018 года от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Букмекеры предложили ставки на то, что Конор Макгрегор бросит вызов Хабибу сразу после боя с Серроне прямо в октагоне.



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