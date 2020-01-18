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Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Владимира Хрюнова на бой UFC 246

Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Владимира Хрюнова на бой UFC 246
Ставки / Прогнозы 0

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка ирландца Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе 19 января.

Прогноз: победа Конора Макгрегора за 1.33.

«Это будет возрождение Конора Макгрегора, потому что он молодой, красивый, сильный и нерастраченный. Он на самом деле великий и искусный боец. Одерживал победы в тяжелейших боях. Надеюсь на его возрождение, чтобы его перестали воспринимать как раздражитель, что он вернул себе репутацию бойца», — цитируют промоутера «Известия».

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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом
Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
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