Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Владимира Хрюнова на бой UFC 246

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка ирландца Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе 19 января.



Прогноз: победа Конора Макгрегора за 1.33.



«Это будет возрождение Конора Макгрегора, потому что он молодой, красивый, сильный и нерастраченный. Он на самом деле великий и искусный боец. Одерживал победы в тяжелейших боях. Надеюсь на его возрождение, чтобы его перестали воспринимать как раздражитель, что он вернул себе репутацию бойца», — цитируют промоутера «Известия».

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