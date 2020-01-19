«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч 23-го тура АПЛ
Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.92, «Ливерпуль» забьёт в каждом тайме за 2.10.
«Тут всё просто: победа «Ливерпуля». Но она стоит всего 1.36 — вот до чего доигрался «МЮ». А с форой брать как-то боязно. Тут разве что можно сыграть в рулетку на гол «МЮ». «Ливерпуль» сыграл семь матчей в чемпионате на ноль, пройдя без пропущенных мячей насыщенный новогодний календарь. «МЮ» забивает не в каждом матче, но как раз в последних вспомнил, как это делается. Давайте решим, что «МЮ» забьёт».
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