«Ливерпуль» — «Ман Юнайтед»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги
Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.92, победа «МЮ» с форой (+1.5 мяча) за 1.72.
«Думаю, что где-то совсем рядом очковые потери мерсисайдцев. Нет, конечно, чемпионами они станут, но матчей, где они бесподобны, сейчас становится меньше. Победы порой приходится вырывать на последних минутах. А ещ1 у «Ливерпуля» немало матчей с обоюдными голами. Отсюда и ставки — обе забьют и гости с форой. Сегодня они от гостей. Какой бы глупостью ни казалось идти против лидера».
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