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«Сассуоло» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 20-го тура чемпионата Италии

«Сассуоло» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 20-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сассуоло» — «Торино».

Ставка: обе забьют за 1.65, ничья за 3.34.

«Команды находятся в середине таблицы. Да, «Торино» чуть выше, даже борется за место в Лиге Европы. Хотя очевидно, что туринцам не хватает яркости в атаке, и это одна из главных проблем команды. Но у «Торино» более цельная игра, чем у «Сассуоло», где есть проблемы масштабного характера: недавно умер владелец команды.

Скорее всего, «Торино» будет играть на результат. «Сассуоло» предпочитает более открытый футбол. Учитывая все эти факторы, можно надеяться на весьма результативную игру. Моя ставка — «обе забьют». И более рискованный вариант — «ничья».

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