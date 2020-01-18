«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

18 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Диркет Арена» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» примет «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск.



Букмекеры считают «Челси» фаворитом, что выглядит логично. С другой стороны, коэффициент на синих слишком низок. Чистая победа синих доступна за 1.55. Это позволяет взять фору «+1» на «Ньюкасл» за 2.03. Три очка на блюдечке синим никто не принесёт. Команде Фрэнка Лэмпарда придётся приложить максимум усилий для успеха.



У «Ньюкасла» серьёзные проблемы с травмированными, но лазарет клуба постепенно пустеет. Хозяевам точно не помогут Гейл, Муто, Манкильо, Йедлин, Юн и Дамметт. У «Челси» потерь куда меньше как в количественном соотношении, так и по уровню влияния на командные результаты. Гости обойдутся без Пулишича, Лофтус-Чика и ван-Гинкеля.



В первом круге на «Стэмфордж Бридж» «Челси» доминировал в матче с «Ньюкаслом», но долгое время не мог открыть счёт. Единственный гол в той встрече забил Маркос Алонсо на 73-й минуте. Если синим было тяжело взломать оборону «сорок» при поддержке родных трибун, то с какой стати команда Фрэнка Лэмпарда победит более уверенно на выезде?



За 11 домашних матчей «Ньюкасл» набрал 16 очков с разницей мячей 11–12. В нашей ставке минимальное поражение хозяев приведёт к возврату. Убыток возможен лишь при более крупной победе «Челси». Главная фишка «сорок» — умение достойно выглядеть с грандами. Стив Брюс без зазрения совести отдаёт фавориту инициативу и рассчитывает на контратаки.



В пяти поединках нынешнего сезона из семи против команд «Большой шестёрки» фора «+1» на «Ньюкасл» проходила. Оба поражения с разницей в два мяча или более получены от грандов на выезде. На бумаге «Челси» сильнее, но у «сорок» за спинами будут свыше 50 тысяч болельщиков, поэтому парни Стива Брюса выдадут свой максимум и постараются зацепиться. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз: у Фрэнка Лэмпарда возникнут проблемы Букмекеры предсказывают лёгкую победу «Челси», но «Ньюкасл» умеет настраиваться на грандов АПЛ.