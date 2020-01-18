«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз Владимира Дехтярева на матч НХЛ 18 января

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» в рамках регулярного сезона НХЛ.
Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Вашингтона» за 1.75.
«Я бы предложил сделать ставку на то, что команда «Вашингтон Кэпиталз» забросит больше 2,5 шайбы в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс». И к этому есть все предпосылки. Во-первых, как говорят в НХЛ, горячий Александр Овечкин. Да, в предыдущем матче хет-трик в ворота «Нью-Джерси». Но «Айлендерс» играют совершенно по-другому в обороне. Тем не менее, я думаю, шансы обязательно у Александра Овечкина будут.
Да, Барри Тротц прекрасно знает систему игры команды «Вашингтон» и каждого игрока, который играет в «Вашингтон Кэпиталз». Тем не менее в последних матчах у «Айлендерс» есть проблемы. И я думаю, что здесь «Вашингтон» сумеет вскрыть эту оборону и сумеет забросить больше, чем 2,5 шайбы. Так что здесь, в общем-то, проблем быть не должно. Поэтому смотрим, что и как будет происходить дальше.
Остановить такое нападение, когда от каждого звена исходит угроза, очень и очень сложно. Я говорю про команду «Вашингтон Кэпиталз». Если вдруг не получается у звена, в котором играют Бекстрём, Александр Овечкин и Том Уилсон, есть Врана, Ти Джей О’ши и Евгений Кузнецов, которые также способны поддержать атаку».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 18 января 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 17 января 2020
-
23:47
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:28
-
16:00
-
15:30
-
15:00