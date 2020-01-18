«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз Владимира Дехтярева на матч НХЛ 18 января

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Вашингтона» за 1.75.



«Я бы предложил сделать ставку на то, что команда «Вашингтон Кэпиталз» забросит больше 2,5 шайбы в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс». И к этому есть все предпосылки. Во-первых, как говорят в НХЛ, горячий Александр Овечкин. Да, в предыдущем матче хет-трик в ворота «Нью-Джерси». Но «Айлендерс» играют совершенно по-другому в обороне. Тем не менее, я думаю, шансы обязательно у Александра Овечкина будут.



Да, Барри Тротц прекрасно знает систему игры команды «Вашингтон» и каждого игрока, который играет в «Вашингтон Кэпиталз». Тем не менее в последних матчах у «Айлендерс» есть проблемы. И я думаю, что здесь «Вашингтон» сумеет вскрыть эту оборону и сумеет забросить больше, чем 2,5 шайбы. Так что здесь, в общем-то, проблем быть не должно. Поэтому смотрим, что и как будет происходить дальше.



Остановить такое нападение, когда от каждого звена исходит угроза, очень и очень сложно. Я говорю про команду «Вашингтон Кэпиталз». Если вдруг не получается у звена, в котором играют Бекстрём, Александр Овечкин и Том Уилсон, есть Врана, Ти Джей О’ши и Евгений Кузнецов, которые также способны поддержать атаку».



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