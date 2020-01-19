«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» – «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Бетиса» и обе забьют за 3.60.
«Команды показывают очень интересный футбол. «Реал Сосьедад» круто начал сезон, блистают Уильям Хосе и Эдегор, тот самый «золотой мальчик», которого в 17-летнем возрасте подписал «Реал Мадрид». Во второй половине сезона им будет намного труднее, потому что соперники уже знают, как будет действовать клуб из Сан-Себастьяна.
«Бетис», наоборот, начал плохо, но, когда располагаешь такими футболистами, как Фекир, Хоакин и Бартра, а заправляет всем этим Руби, который набирает больше очков со всеми своими клубами во второй половине сезона, долго в аутсайдерах сидеть команда не будет.
Матч ожидается равный, но у «Бетиса» сейчас лучшая динамика результата, им больше нужны очки. Ввиду атакующего стиля обоих коллективов, сухой победы севильянцам не видать».
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