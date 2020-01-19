«Герта» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Герта» — «Бавария» в 18-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.



«Пока “Герте” не удалось серьёзно изменить состав, серьёзно усилить его. Но что касается работы Юргена Клинсманна, то она дала свои плоды в конце первого круга. “Герта” стала набирать очки и подниматься в турнирной таблице, в частности, за счёт того, что стиль очень сильно изменился.



“Герта” отказалась от атакующего, несколько авантюрного и рискованного футбола. Команда стала строить игру от обороны, закрываться по-настоящему. Может быть, не все этого ждали, но сейчас ситуация такова, что “Герта” ведёт борьбу за выживание и ей в первую очередь нужны результаты. И результаты постепенно пришли именно потому, что “Герта” начала такой стиль исповедовать.



“Бавария” сейчас переживает не самые простые времена. Дело даже не в том, что она не лидирует в Бундеслиге. Это в конце концов поправимая история, зависящая от того, как будут действовать конкуренты. А дело в том, что “Бавария” с игровой точки зрения резко прибавила под руководством Флика, это факт. Но при этом всё же несколько важных очков потеряла, и, кроме того, у “Баварии” по-прежнему очень большие проблемы с составом.



В частности, это показал контрольный матч с “Нюрнбергом”, который “Бавария” проиграла, и проиграла крупно. Вы скажете, что это всего лишь контрольный матч. Но во втором тайме этого матча, когда Флик стал проверять резерв — а мы видели как выглядел запас “Баварии” в последних матчах чемпионата в конце последнего круга, — выяснилось, что эти молодые футболисты неконкурентоспособны. В “Баварии” до сих пор много травмированных, у неё по прежнему нет скамейки запасных и по-прежнему очень большие кадровые сложности.



Поэтому Флик уже несколько раз намекал на то, что команде нужны какие-то новички. Но “Бавария” сильнее, чем берлинская “Герта”, и если не будут транжирить голевые моменты Роберт Левандовски и все остальные футболисты мюнхенской “Баварии”, эта команда должна “Герту” и на выезде победить.



Мне кажется, что “Бавария” должна взять своё, если не растранжирит много голевых моментов, как это было в матче с “Леверкузеном”. Но сверхрезультативной игры я здесь не жду, поскольку “Герта” — команда очень рациональная, прагматичная, эффективная. Она будет играть от обороны, рассчитывать только на контратаки и таким образом создавать свои моменты. Поэтому я бы в матче “Герта” — “Бавария” сделал ставку на победу гостей и общий тотал матча меньше 4.5».